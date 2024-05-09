Британский аналитик рассказал об уничтожении ВС РФ артиллерийских систем ВСУ

Вооруженные силы РФ методично уничтожают украинскую артиллерию. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube.

«Русские систематически уничтожают арсенал артиллерийских орудий Украины. <…> русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию», — сказал он.

Меркурис добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) слабеют на фоне продолжающегося российского наступления из-за нехватки солдат.

3 мая Меркурис заявил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса. По его словам, ключевой задачей для командования ВСУ сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс. Он также отметил, что положение украинской армии в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под населенными пунктами Очеретино и Часов Яр, оборона ВСУ начинает постепенно рушиться.

4 мая подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.

Ранее командир ВСУ признал преимущество РФ в применении FPV-дронов.