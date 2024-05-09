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В Хельсинки осквернили памятник советским воинам

Посольство России: памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки

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В Хельсинки осквернили памятник советским военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Финляндии.

Как заявил в диппредставительстве, утром 9 мая российские дипломаты получили информацию о данном инциденте.

«Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям», — сказали в дипмиссии.

Как уточнили в диппредставительстве, монумент был залит краской. Сотрудники и неравнодушные российские соотечественники смогли устранить наиболее заметные следы.

Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной», — добавили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что дипмиссия будет решать с финской стороной вопрос о полном восстановлении памятника.

9 мая жители Нарвы принесли цветы к месту, где стоял танк-памятник Т-34, однако полиция стала уносить их.

До этого сообщалось, что на кладбище в Алитусском уезде на юге Литвы осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны.

Ранее в Молдавии осквернили памятник героям Великой Отечественной войны.

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