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Поздравление Сталина с Днем Победы передали по радио в подконтрольном Киеву Херсоне

РИА: поздравление Сталина 1945 года включили по радио в украинском Херсоне

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Российская станция «Радио Таврия» вывела в эфир поздравление лидера СССР Иосифа Сталина с Днем Победы в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеозапись, предоставленную российскими военными.

По данным агентства, поздравление Сталина слушали украинские полицейские, которые находились в этот момент в Херсоне.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Власти Украины не признали его легитимность, поэтому ВСУ постоянно обстреливают российскую часть региона. В настоящее время Москва контролирует 75% области, а территорию на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, пока удерживает украинская армия.

9 мая в честь Дня Победы жители поселка Чаплынка в Каховском районе Херсонской области развернули 84-метровую георгиевскую ленту на центральной площади. 84 — это код региона Херсонская область в РФ.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.

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