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В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

В 18:32 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

До этого жителей Белгородской области предупредили об обстрелах региона.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа, в результате чего были повреждены шесть частных домов.

Кроме того, в результате атаки со стороны ВСУ повреждения получила линия электропередачи. В настоящее время специалисты устраняют последствия обстрела. Также осуществляется подворовой обход территории.

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны украинской армии. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка, заявил губернатор.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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