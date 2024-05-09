Британский аналитик рассказал о бунте бригад ВСУ из-за приказов военных США

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются подчиняться приказам американского военного командования в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

В качестве примера он привел случай на фронте, когда американские военные приказали бригаде ВСУ увести танки Abrams производства США с линии фронта в интересах уязвимости оборонной техники, но украинские военные не стали исполнять данное поручение.

«Украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого», — пояснил аналитик.

По оценке Меркуриса, российская армия продолжает систематически стирать не только танки Abrams, но и боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства Соединенных Штатов.

«Уничтожение артиллерийского и бронетанкового арсенала Украины продолжается», — подытожил эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Незадолго до этого Минобороны России показало кадры ликвидации танка Abrams и БМП Bradley в зоне проведения спецоперации.

Ранее российские военные уничтожили американскую Bradley на Артемовском направлении.