Виктория Боня захотела исправить асимметрию губ

Блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее всегда была асимметрия губ.

По словам Бони, даже после пластической операции ее губы были все еще несимметричными, однако она не могла исправить недостаток из-за восстановления.

«И Диана (косметолог Бони. – «Газета.Ru») мне сказала, что первое время колоть нельзя было, потому что у меня была онемевшая губа. Сейчас чуть-чуть получше. Сегодня мы будем выправлять, делать губки чуть-чуть ровнее, ярче», — поделилась телеведущая.

С помощью филлеров косметолог Бони подкорректировала форму губ знаменитости и увеличил их. Блогерша опубликовала результат до и после процедуры.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

27 декабря Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению блогерши, ей необходимо «дотянуть» второй глаз.

Ранее Виктория Боня пожелала себе роман с 60-летним миллиардером.