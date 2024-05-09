СМИ узнали о лазейке для турецких компаний в обход санкций против Израиля

Турецкие компании получили возможность в течение трех месяцев выполнять существующие заказы Израиля через третьи страны. Об этом пишет агентство Reuters , со ссылкой на собственный источник в минторговли Турции.

Это произойдет несмотря на введенные Анкарой торговые ограничения в отношении еврейского государства, отметило издание.

Данная информация появилась на фоне противоречивых заявлений израильских и турецких официальных лиц. 9 мая глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил , что президент Турции Тайип Эрдоган якобы отменил часть торговых ограничений против Израиля, введенных из-за ситуации в секторе Газа.

Однако вскоре министр торговли республики Омер Болат опроверг слова Каца, назвав их «вымыслом, не имеющим отношения к реальности». По его словам, санкции против Израиля по-прежнему действуют.

Ранее МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли.