Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории Украины находятся военные Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас альянс помогает Украине настолько, насколько может. Без этой поддержки Вооруженные силы Украины не смогли бы так долго сдерживать натиск российских сил, отметил Туск.

«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — сказал он журналистам.

9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил у альянса отправки войск в зону конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не планирует вводить войска на Украину.

7 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении в страну военнослужащих из стран – членов Евросоюза, а также Великобритании и США.

6 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна находится «в шаге» от вступления в НАТО, поскольку выполнила все требования, необходимые для членства в альянсе.

4 мая французский политик Матье Вале сообщал, что отправка Францией своих войск на Украину закончится войной между Россией и Францией и НАТО с перспективой начала третьей мировой войны.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.