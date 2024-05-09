На «АвтоВАЗе» рассказали, как сэкономить при покупке Lada Granta

Выгодно приобрести Lada Granta можно с помощью государственной субсидии для медиков, военных и людей с ограниченными возможностями, а также по действующей программе завода. Кроме того, сэкономить на обслуживании автомобиля можно при покупке сервисного контракта. Об этом сообщается в Telegram-канале «АвтоВАЗа».

«Субсидия по госпрограмме. Здесь внимание тем, от кого зависит здоровье людей (медики) и безопасность государства (военные). Не забыты и те, кто создает будущее страны и общества, а именно работники образовательных учреждений», — отмечается в сообщении.

Покупатели, входящие в льготные категории, могут оформить кредит на покупку с компенсацией от государства в 20%. Действующая фирменная акция позволяет получить скидку на машину в 30 тыс. рублей, а сэкономить на обслуживании можно при покупке сервисного контракта с внесением предоплаты за три регламентных ТО.

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