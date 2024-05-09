Российская фигуристка показала фигуру в купальнике

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала в своих социальных сетях новое видео.

Спортсменка показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) процесс подбора весеннего наряда на камеру под трек хип-хоп исполнителя Егора Крида.

Самодурова — чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, также на ее счету серебро и бронза этапов Гран-при. В 2019 году девушка завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.

29 апреля 2022 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры и вошла в тренерский штаб Алексея Мишина. Теперь она будет передавать опыт младшей группе своего бывшего наставника.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее Алина Загитова показала свою растяжку.