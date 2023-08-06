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Новый герб и новое имя. Как теперь выглядит «Родина-мать» в Киеве

В Киеве установили герб-трезубец на монументе «Родина-мать»

Рабочие смонтировали на скульптуре «Родина-мать» в Киеве трезубец — основной элемент герба Украины. Он заменил изначально установленный на щите герб СССР, который планируется передать в музей.

Монтажные работы собираются завершить ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Ожидается, что в этот день монумент будет переименован в «Украина-мать».

Манипуляции с монументом являются частью масштабной кампании по избавлению от российского и советского наследия, запущенной украинскими властями после начала специальной военной операции.

Монумент «Родина-мать» — пятая по величине статуя мира и самая высокая на Украине (102 м). Открыта в 1981 году в День Победы. Изначально предполагалось покрыть монумент сусальным золотом, однако позднее от этой идеи отказались. По расчетам, статуя может выдержать даже землетрясение силой 9 баллов. В 1987 году выдержала сильный ураган. В работах над памятником принимал участие Евгений Вучетич — автор схожего монумента в Волгограде.

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