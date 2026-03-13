Названо число эвакуированных россиян с начала конфликта в Иране

APA: из Ирана через азербайджанскую границу эвакуировали 2,3 тыс. человек

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке из Ирана через азербайджанскую границу эвакуировали примерно 2,3 тыс. человек, 294 из них — граждане РФ. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Также территорию Исламской Республики покинули 403 гражданина Азербайджана, все остальные — иностранцы.

До этого сообщалось, что группа в составе 74 российских туристов, находившихся на круизных лайнерах в Дохе, покинула Катар и въехала на территорию Саудовской Аравии на двух автобусах.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку.