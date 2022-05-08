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Семья и Дети #Операция на Украине
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Выжили только двое. Как вулкан Мон-Пеле уничтожил город Сен-Пьер

Мон-Пеле — вулкан в северной части острова Мартиника — пробудился в апреле 1902 года. А ровно 120 лет назад, 8 мая, внезапно произошло его извержение.

В тот день раскаленная туча из пепла и газа уничтожила город Сен-Пьер, где погибли около 30 тыс. человек — практически все, кто проживал в этом населенном пункте. Среди жертв катастрофы оказалась и французская правительственная комиссия, прибывшая с целью исследования состояния вулкана, в том числе губернатор Мартиники Луи Мутте с супругой и известный художник Поль Мерварт.

Из жителей города уцелели только два человека: заключенный городской тюрьмы, сидевший в подземной одиночной камере, и сапожник, живший на краю города — несмотря на полученные ожоги, он прожил еще 34 года. Местность, прилегающая к вулкану, была засыпана в радиусе 2 км камнями, достигавшими объема 7-8 кубометров.

О гибели города Сен-Пьер — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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