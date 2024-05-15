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Над Белгородской областью уничтожены две французские авиабомбы

Силы ПВО уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью

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Силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«<...> пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по объектам на территории Российской Федерации.

Отмечается, что в результате неудавшейся попытки бомбардировки никто не пострадал.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали несколько воздушных целей на подлете к Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

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Обстрелы Белгородской области
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