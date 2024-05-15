Командование украинских войск перебросило из-под донецкого населенного пункта Часов Яр одну из своих «элитных» бригад «Лють». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Лють» является элитной штурмовой бригадой Национальной полиции Украины. По данным агентства, бойцов этого формирования направили на Харьковское направление.

«Бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление», — уточнил источник.

Также в материале отмечается, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало снимать сотрудников правоохранительных органов и членов бригад территориальной обороны с блокпостов в Харьковской области для переброски на линию соприкосновения. Соответствующее решение было принято в связи со сложной ситуацией на поле боя. В частности, людей направляют к населенным пунктам Волчанск и Липцы.

«Аналогично с Красного Лимана, Днепропетровска. Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», — добавил источник.

14 мая начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил о критической ситуации на поле боя в Харьковской области. Как он сказал, для укрепления линии обороны командование ВСУ пытается отправить в этот район дополнительные силы с других участков фронта. Однако для реализации соответствующего плана Киеву не хватает солдат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил продвижение российских войск к Часову Яру.