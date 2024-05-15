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Дроны ВСУ атаковали поселки в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ по трем поселкам в Белгородской области

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Reuters

Боевые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три поселка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трех частных жилых домовладениях, также повреждены две машины», — пишет Гладков.

Еще одним поселком, попавшим под удар, стала Цаповка Борисовского района — здесь были повреждены корпуса и технологическое оборудование сельхозпредприятия.

До этого Министерство обороны России сообщило о том, что силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью.

Отмечается, что в результате попытки бомбардировки никто не пострадал.

Ранее в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

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