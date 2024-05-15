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Украину предупредили о возможном поражении в 2025 году

Аналитик Евросовета Грессел заявил, что Украина может проиграть уже в 2025 году

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Reuters

Украина рискует не выдержать вооруженного противостояния с РФ уже в следующем году, заявил военный аналитик Европейского совета (ЕС) по иностранным делам Густав Грессел. Об этом пишет издание Pravda.

«Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года», — сказал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди предупреждают его о возможном поражении в долгосрочной перспективе. Как сказал Грессел, сейчас проблема украинских войск заключается в больших потерях личного состава, вызванных дефицитом вооружений.

Аналитик подчеркнул, что в ходе боевых действий Киев потерял многих офицеров с существенным военным опытом. Поэтому мобилизация населения не будет столь эффективной, как хотелось бы властям страны.

«Профессиональных командиров и специалистов [ВСУ] уже не наберут», — пояснил Грессел.

14 мая британская газета The Times сообщила, что следующие несколько недель будут решающими для Украины в связи с текущей ситуацией в Харьковской области. По данным издания, из-за проблем с поставками западной техники ВСУ столкнулись с увеличением потерь среди пехоты. В результате живая сила, о нехватке которой говорят уже несколько месяцев, стала еще более ценным ресурсом для Киева.

Ранее на Украине рассказали, как поражение армии страны в Харьковской области может отразиться на мирных переговорах с РФ.

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