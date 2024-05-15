Во Франции связали покушение на Фицо с его политическими взглядами

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло из-за того, что политик имеет политическую позицию, которая идет вразрез с позицией НАТО. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Премьер Фицо проводит очень смелую политику, идущую вразрез с политикой НАТО, ЕС и ВОЗ. Он высказался против финансирования украинской армии», — сказал Филиппо.

Французский политик заявил, что в расследовании покушения на Фицо необходима полная прозрачность, а все, кто выступает против европейского политического мейнстрима должны быть начеку и усилить собственную охрану.

До этого медики стабилизировали состояние премьер-министра Роберта Фицо.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. Согласно данным словацких СМИ, премьер-министр был ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее издание Pravda опубликовало кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.