Определился второй финалист Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и вышел в финал Кубка России.

Основное время матча завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 5:4.

На 32-й минуте встречи травму получил голкипер ЦСКА Владислав Тороп. Он получил сотрясение мозга после столкновения с игроком «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо Торопа вышел Владимир Шайхутдинов.

Первый матч, который прошел в Москве, завершился со счетом 1:1.

«Зенит» встретиться в финале с калининградской «Балтикой», которая обыграла московский «Спартак». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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