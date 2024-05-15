Вратарь ЦСКА получил тяжелое сотрясение в игре с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал в своем Telegram-канале, что голкипер клуба Владислав Тороп получил серьезное сотрясение мозга в матче Кубка России против петербургского «Зенита».

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. Сейчас на скорой везут в одну из ближайших клиник для диагностики», — написал Брейдо.

Тороп получил травму на 32-й минуте игры после столкновения с Нуралы Алипом из «Зенита». После этого Тороп был заменен.

Сейчас идет 68-я минута матча (0:0).

Первым финалистом Кубка России стала калининградская «Балтика», которая обыграла московский «Спартак». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

Ранее в «Спартаке» заявили о проваленном сезоне.