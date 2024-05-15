Семья из Казахстана добилась отмены решения суда о депортации и остается в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отменил решения районного суда о выдворении семьи Морозовых, сообщили в пресс-службе суда.

В сентябре 2023 года трое граждан Казахстана Ирина Морозова, Карина Морозова и Никита Гайсин (мать и двое взрослых детей) въехали на территорию России с целью заработков, в конце апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес три постановления по делам об административном правонарушении в отношении членов семьи Морозовых.

Иностранцев обвинили в нарушении миграционного законодательства, все трое были признаны виновными, каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворения за пределы РФ. Морозовы не хотели покидать свою «историческую родину» и надеялись остаться в России. Они обжаловали постановления в вышестоящей инстанции.

«Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, вынес решения об отмене постановлений в части назначения дополнительного наказания – выдворения за пределы Российской Федерации», — отметили сегодня в пресс-службе областного суда.

О проблемах семьи Морозовых стало известно после сообщений местных СМИ. По данным журналистов, мать и двое ее детей жили вместе с отцом, который является гражданином РФ, в Казахстане. В 2017 году они распродали имущество и переехали в Екатеринбург. До 2024 года у них не возникало проблем с документами, но, когда они пришли подавать документы на ВНЖ, выяснилось, что у них нет карты мигранта. Также семья не прошла процедуру дактилоскопии, но мигранты были готовы оплатить штраф. Несмотря на это, их вызвали в суд, где решили выдворить граждан в Казахстан. Семью направили в центр временного содержания в Кольцово.

Позднее сообщалось, что ситуацию взяли на контроль в МВД России. Кроме того, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила, что окажет Морозовым необходимую помощь.

Ранее в Петербурге 15 мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов России.