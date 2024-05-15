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Начальника колонии в Орловской области заподозрили в превышении полномочий

В Орловской области задержали начальника исправительной колонии

Начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника исправительной колонии №5 регионального УФСИН Романа Чиркова. По данным «Ъ», он занимал эту должность с ноября 2022 года.

Следствие полагает, что в период с декабря 2023 года по март 2024 года Чирков давал своим сотрудникам указания, касающиеся беспрепятственного проноса значительного количества продуктов питания и товарно-материальных ценностей, предназначенных для одного из осужденных. По распоряжению начальника колонии медицинская часть учреждения выдала этому же осужденному освобождение от работы на несколько дней.

Подозреваемого в превышении полномочий уже задержали, ожидается, что в качестве меры пресечения его отправят под стражу.

Ранее россиянин вышел из колонии за взятку в 100 тысяч рублей и вновь попал за решетку.

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