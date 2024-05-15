16 женщин обвинили Дэвида Копперфильда в сексуализированном насилии

Не менее 16 девушек обвинили в сексуализированном насилии в период с 1980 по 2014 год иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Об этом сообщает The Guardian.

Часть женщин утверждает, что на момент произошедшего с ними им не исполнилось 18 лет, некоторые утверждают, что им было 15 лет, хотя Копперфильд мог и не знать их возраста.

Четыре из 16 обвинивших иллюзиониста женщин заявили, что Копперфильд заставлял прикасаться к его телу прямо во время выступлений. Родные одной из них утверждают, что видели, как иллюзионист прямо во время выступления трогал их дочь за грудь.

Адвокаты иллюзиониста заявили, что данные утверждения являются ложными и неправдоподобными.

Минимум три женщины заявили, что Копперфильд накачал их наркотиками, прежде чем заняться с ними сексом без их согласия.

До этого суд в Нью-Йорке принял решение по иску об изнасиловании против лидера рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера.

По мнению судьи, у преступления, совершенного, по словам истицы, почти 50 лет назад, вышел срок давности — она должна была подать заявление в течение двух лет после произошедшего.

Ранее японского режиссера Хидео Сакаки арестовали по обвинению в изнасиловании актрисы.