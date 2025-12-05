Хинштейн: найдены более 1,6 тыс. пропавших жителей курского приграничья

Хинштейн: судьба 285 человек из реестра пропавших в Курской области неизвестна

Более 1,6 тысячи человек из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья найдены. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что на ресурсе регионального правительства создан единый реестр лиц, которые утратили связь с близкими.

«С момента, когда мы в начале текущего года начали этот реестр формировать, в него вошло 2127 человек. Из них 1637 человек найдены, подавляющее большинство, слава богу, живыми – 1366», — уточнил Хинштейн.

При этом в настоящее время судьба 285 человек из оставшихся 490 курским властям известна, а судьба остальных – нет.

До этого Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о непростой ситуации в Курской области.

По словам главы региона, главная задача, которая стоит перед властями, — обеспечить прямую связь с людьми и прозрачность власти. Он рассказал, что пытается обеспечить максимум в этом вопросе.

Губернатор проводит постоянные встречи с жителями и посещает все районы для контроля ситуации. Хинштейн подчеркнул, что ввел обязанность для членов регионального правительства вести социальные сети и отвечать на вопросы людей.

Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области добровольцам, отражавшим вторжение ВСУ, предоставят земельные участки.