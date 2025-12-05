На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии

Путин не отказал сотрудникам гостиницы в Индии в фотографии
Кадр из видео/Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Президент России Владимир Путин не отказал сотрудникам гостиницы, где он проживал во время визита в Индию, в общей фотографии. Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

На обнародованном видео можно заметить, что несколько сотрудников и представителей отеля быстро сфотографировались с российским лидером. После этого глава государства попрощался с представителями.

На видео можно заметить, что некоторые из сотрудников сразу начали рассматривать снимки с Путиным.

4 декабря президент РФ прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее – помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.

На следующий день Путин во время встречи с премьер-министром Индии заявил, что у стран появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта.

Ранее Путин рассказал о рекордном уровне товарооборота России с Индией.

