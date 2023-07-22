14 главных фото недели: атака на Крымский мост, Москва после ливня, жара в Европе
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Туристы в костюмах астронавтов в геологическом парке вулканов Улан-Хада в Китае, 17 июля 2023 года
Автомобиль на затопленной в результате ливня улице в Москве, 18 июля 2023 года
Поврежденный в результате теракта участок Крымского моста, 17 июля 2023 года
Местные жители помогают пожарным тушить лесной пожар близ Афин, 19 июля 2023 года
Икону «Святая Троица» Андрея Рублева снимают со стенда перед ее отправкой во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, 19 июля 2023 года
Женщины на берегу Каспийского моря в городе Бабольсер на севере Ирана, 14 июля 2023 года
Сборная Греции по синхронному плаванию выступает на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 в Фукуоке, 16 июля 2023 года
Король Карл III смотрит на альпаку на ежегодной выставке сельскохозяйственного общества Брекнока в Уэльсе, 20 июля 2023 года
Во время жаркой погоды в Риме, 18 июля 2023 года
Момент атаки беспилотника в Киеве, 19 июля 2023 года
Прихожане перед началом Божественной литургии, посвященной празднику обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, на Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры, 18 июля 2023 года
Фанаты «Спартака» на товарищеском матче между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ПФК «Нефтчи» в Баку, 18 июля 2023 года
Четырнадцатый этап велогонки «Тур де Франс», Франция, 15 июля 2023 года
Дерево горит во время лесного пожара в Мандре, Греция, 18 июля 2023 года
Военная операция России на Украине, последствия аномальной жары в Европе, икону Андрея Рублева «Святая Троица» отправляют на реставрацию из храма Христа Спасителя и другие кадры — в нашей фотогалерее.