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Фото

14 главных фото недели: атака на Крымский мост, Москва после ливня, жара в Европе

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, последствия аномальной жары в Европе, икону Андрея Рублева «Святая Троица» отправляют на реставрацию из храма Христа Спасителя и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Военная операция на Украине. День 514-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине. 514-й день
ВСУ попытались атаковать Крым с помощью дронов
Движение по Крымскому мосту перекрыли
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50-летняя Хайли Клум снялась в мини-платье с разрезом на груди
Кандидат в президенты США назвал Трампа мошенником
Драма про любовный треугольник с Зендеей «Претенденты» не будет открывать Венецианский фестиваль
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Бывший белгородский вице-губернатор признал вину в получении взятки
На Украине считают, что у Киева могут разрушиться отношения с Западом из-за Зеленского
Индия захотела стать мировым центром производства зеленого водорода
В ФШР оценили слова Непомнящего о нежелании выступать за сборную России
На юге Украины повреждены пункты хранения зерна
Стала известна дата выхода первой в мире беспроводной видеокарты
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области
Названа предварительная причина смерти главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова в 40 лет
Домогаров припомнил Кончаловскому свое увольнение из спектаклей во время семейной трагедии
Месси отпраздновал первый гол за «Интер Майами» с семьей
Четверых судей верховного суда Украины могут обвинить в коррупции
Найден способ улучшить самооценку с помощью соцсетей
Пропавший на Сахалине рыбак сам вышел из леса спустя две недели
Рэпер ST признался, что до сих пор слушает кассету с автографом Децла
Аргентине предрекли увеличение влияния на рынке СПГ
Житель Владивостока разбил 20 припаркованных автомобилей
Шарапова поделилась милым снимком возлюбленного и сына
В НАТО рассказали, как Россия может остановить наступление ВСУ
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Журналистке «Газеты.Ru» поступили угрозы после работы над статьей о пирамиде Life is good
В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах
Евгений Зараменских
Зачем России собственные беспилотники?
Где в России сейчас наиболее активно используются дроны
«Тамара промыла мне мозги». Истории россиян, вложившихся в пирамиду Life is good
Вложившиеся в финансовую пирамиду Life is good 18 тысяч человек потеряли 15 млрд рублей
Дело в мозге. Почему для детей естественно много спать и эмоционально реагировать
Невролог Коньшина: в отличие от взрослого, для младенца нормально спать 20 часов в сутки
«Это противоречит Конституции». Сенаторы не поддержали предложение лишать гражданства по рождению
В Госдуму внесли законопроект о возможности лишения полученного по рождению гражданства РФ
Человек-бетон, барбикор и мини-Бэтмен: самые нелепые костюмы на фестивале Comic-Con
«Возраст посетительниц не проверяли». В Москве обнаружили 13-летнюю девочку в «аниме-притоне»
В Москве арестовали на два месяца организатора педофильской аниме-вечеринки
Как одеться в стиле Барби: учимся у Марго Робби
В мировой прокат вышел фильм «Барби» Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли
«Я русских не оперирую. Вы враги». В Молдавии врач грозил пациентке, а потом назвал это «шуткой»
Угрожавший автоматом русской пациентке молдавский хирург заявил, что его неправильно поняли
За что задержан Игорь Стрелков
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан по делу об экстремизме
Посла в Лондоне, заметившего «нездоровый сарказм» в словах Зеленского, уволили
Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко, который раскритиковал его слова о Уоллесе
«Заглядывая в будку, метеоролог задерживает дыхание»: как следят за погодой на полюсе холода Земли
Советские полярники 40 лет назад зафиксировали в Антарктиде рекордные для Земли -89,2°C
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