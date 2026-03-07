Размер шрифта
Вучич спрогнозировал глобальные военные конфликты в ближайшем будущем

Президент Вучич: в скором времени произойдут конфликты глобального масштаба
Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Крупные мировые конфликты только начинаются, и впоследствии они могут привести к самым тяжелым жертвам в истории человечества. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на презентации национальной стратегии развития, сообщает сайт «Радио и телевидение Сербии».

«Иранцы — храбрый народ, они будут бороться за сохранение своей территориальной целостности. <…> Но в какой-то момент станет ясно, чья сила преобладает, и придется достичь какого-то перемирия и условного мира. И это только начало конфликта, причем не в Иране, а во всем мире», — отметил он.

По словам сербского президента, в обществе будет «огромное давление», а конфликты по всему миру приведут к «самым тяжелым жертвам» в истории человечества. Вучич также считает, что в грядущих конфликтах будет применено ядерное оружие.

При этом президент Сербии пообещал, что Белград сохранит военный нейтралитет, который принес стране «много хорошего».

В март зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любое время, если президент США Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс». Также глава МИД России Сергей Лавров отметил, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и для экономики.

В марте официальный представитель генерального штаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи также заявил, что США в конфликте против Ирана применяют резервы вооружений, заготовленные для третьей мировой войны.

Ранее Вучич предрек Европе «энергетический ад».

 
