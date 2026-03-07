Россиянин искусал полицейского в психбольнице

В Саратовской области суд приговорил 26-летнего местного жителя к двум годам колонии строгого режима за то, что он укусил полицейского в психиатрической больнице. Об этом сообщает издание «СарИнформ».

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября 2025 года. Пьяног мужчину доставили в Энгельсскую психиатрическую больницу для освидетельствования. В коридоре он начал нецензурно выражаться в адрес полицейских.

После процедуры его привезли в отдел, где он набросился на одного из стражей порядка и укусил его за палец. В отношении нападавшего возбудили дела о применении насилия и оскорблении представителя власти. В суде он признал вину и раскаялся. Ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого россиянка облила полицейских горячим маслом и набросилась на них с ножом. Правоохранителям пришлось обращаться за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

