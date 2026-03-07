Размер шрифта
Журова назвала причины зависти иностранцев к россиянам

Депутат Журова: иностранцы завидуют традиционным ценностям россиян
Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о восприятии России иностранцами, отметив, что дело не столько в зависти, сколько в признании способности россиян противостоять навязываемым ценностям. Ее слова приводит Sport24.

«Они не то что завидуют, а видят, что мы умеем сопротивляться и реально сделали все максимально для борьбы с неправильными ценностями. У нас все общество в едином порыве поддерживает традиционные и семейные ценности», – подчеркнула депутат.

Журова также акцентировала внимание на гармоничном сосуществовании различных культур и религий в России.

«У нас нет разделения на национальности и вероисповедания. В этом иностранцы могут нам позавидовать», — отметила она.

До этого Патриарх Кирилл заявил, что Россия воспринимается в мире как оплот традиционных ценностей и своего рода «ковчег спасения».

Ранее психолог назвала игрушки, которые соответствуют традиционным ценностям.

 
