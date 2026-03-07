В Ельце жильцам эвакуированных из-за падения БПЛА домов разрешили вернуться

В Ельце Липецкой области специалисты обезвредили фрагменты беспилотника, упавшего во дворе жилого дома — жильцам разрешили вернуться домой. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

«Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Угрозы больше нет», — говорится в сообщении градоначальника.

Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце жильцов четырех домов эвакуировали из-за угрозы детонации неразорвавшейся боевой части упавшего беспилотника. По словам главы региона, дрон упал ночью рядом с многоквартирным жилым домом. Артамонов отметил, что на место падения выехали оперативные службы, которые установили, что неразорвавшаяся боевая часть БПЛА представляет серьезную опасность, поэтому было принято решение эвакуировать жильцов четырех домов.

Эвакуированных жильцов разместили в пункте временного пребывания в лицее №5.

В Минобороны ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 марта сбили 124 украинских беспилотника над регионами России. Отмечается, что наибольшее число дронов — 29 — российскими военными были уничтожены над Брянской областью. 15 БПЛА сбили над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью.

Ранее в Самарской области при падении обломков дрона пострадал мужчина.