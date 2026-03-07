Размер шрифта
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в ЕС

Президент Сербии Вучич: я вижу Сербию членом Евросоюза в 2035 году
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сербия может вступить в Евросоюз в 2035 году, но для этого стране необходимо «ускорить» проведение реформ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на презентации национальной стратегии развития, пишет сайт «Радио и телевидение Сербии».

«Я вижу Сербию в 2035 году членом Европейского союза. Будет ли у нас право голоса? Я не знаю. Но для этого нам необходимо ускорить наши реформы», — подчеркнул Вучич.

Президент подчеркнул, что страна находится «на пути прогресса», но он недостаточно быстр.

Также Вучич отметил, что у Сербии «всегда были хорошие отношения с Россией», и сейчас страна улучшает отношения с КНР. Он добавил, что Белград должен «стратегически и тактически выстраивать хорошие отношения со странами НАТО», чтобы «не стать жертвами их нападок».

В феврале Вучич заявил, что для Сербии членство в Евросоюзе без права вето является приемлемым. По его словам, более важный аспект для Белграда в вопросе членства в ЕС – это «внутренний рынок» объединения, а также «свободное перемещение товаров, людей и капитала».

В январе Вучич заявил, что главными проблемами для вступления Сербии в ЕС являются ее отношения с Россией и с частично признанной республикой Косово. Также президент рассказывал, что лидер одной из европейских стран предлагал ему закрыть российские СМИ в Сербии в обмен на поддержку по вопросу евроинтеграции.

Кроме того, в январе бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что ЕС предлагает Сербии предать Россию в обмен на членство в Евросоюзе.

Ранее Вучич спрогнозировал глобальные военные конфликты в ближайшем будущем.

 
