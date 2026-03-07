Житель Белгородской области получил травму в результате атаки беспилотника

Гладков: мирный житель пострадал при атаке БПЛА на соцобъект под Шебекино

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по социальному объекту в селе Мешковое в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате атаки пострадал мирный житель.

«Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу. У него диагностировали баротравму, после оказания помощи [пострадавший] отпущен на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, в одном из помещений атакованного здания после детонации БПЛА начался пожар. Его уже ликвидировали.

7 марта два человека получили ранения в результате атаки беспилотника на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский в Ракитянском округе Белгородской области. Как сообщил глава региона, у одного из мужчин диагностировали осколочные ранения живота и предплечья, ему потребовалась госпитализация. Второй мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики оказали ему помощь на месте.

Ранее украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде.