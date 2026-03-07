Размер шрифта
Тарантино готовится поставить спектакль после слухов о кончине во время обстрела Израиля

Режиссер Тарантино закончил работу над пьесой для Вест-Энда
Sony Pictures Entertainment (Japan)

После слухов о кончине режиссера Квентина Тарантино во время ракетного обстрела Израиля стало известно о его новых творческих планах. Как пишет Variety, режиссер уже закончил работу над пьесой.

Тарантино готовится поставить для лондонского Вест-Энда спектакль, который описывают как «старомодный британский фарс».

В скором времени должен стартовать подбор актеров для постановки, в число которых планируется пригласить как известных, так и начинающих артистов. Премьера может состояться осенью 2027-го.

Тарантино приобрел мировую известность благодаря таким фильмам, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Однажды в Голливуде». Кинокартина «Криминальное чтиво» принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премию «Оскар», BAFTA, и «Золотой глобус». О планах написать пьесу Тарантино заявлял еще в 2025 году.

Накануне источник в окружении Квентина Тарантино опроверг слухи о том, что тот пострадал в результате ракетного обстрела Израиля.

«Квентин [Тарантино] жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже», — заявил собеседник издания.

Ранее Пол Дано ответил на оскорбления Квентина Тарантино.

 
