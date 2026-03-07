Размер шрифта
Названа «одна из первых целей» сухопутных войск США в войне с Ираном

WP: первой целью сухопутных войск США может быть иранский остров Харк
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Отмена учений элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США, которая специализируется на наземных боях и сложных миссиях, подпитывает слухи о переброске военных на Ближний Восток, пишет The Washington Post (WP).

По словам официальных лиц, планы крупных учений 82-й дивизии изменились внезапно. Пока распоряжений о развертывании подразделения на Ближнем Востоке не поступало.

«В целях безопасности операций мы не обсуждаем будущие или гипотетические перемещения», — говорится в заявлении Пентагона.

Аналитики полагают, что в случае отправки сухопутных войск США в Иран «одной из первых целей» может стать расположенный в Персидском заливе остров Харк. Там находится значимая нефтяная инфраструктура Тегерана: через нее проходит около 90% экспортируемой нефти.

«Захват США острова Харк дал бы администрации... контроль над центральным звеном иранской экономики, но оставил бы американские войска уязвимыми для нападения», — говорится в статье.

По мнению старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Майкла Рубина, захват острова также мог бы потенциально лишить Тегеран возможности платить своим военным.

Газета уточняет, что 82-я воздушно-десантная дивизия базируется в гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине. Подразделение включает в себя бригадную боевую группу численностью от 4 тыс. до 5 тыс. солдат, готовых к развертыванию в течение 18 часов для выполнения таких задач, как захват аэродромов и другой критически важной инфраструктуры, усиление посольств США и обеспечение экстренной эвакуации.

Два дня назад глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к возможной наземной операции США. Однако такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой», предупредил он. По информации Axios, в наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля будут задействованы несколько курдских формирований. В Белом доме пообещали им «широкое воздушное прикрытие».

Ранее США потребовали от Ирана «безоговорочной капитуляции».

 
