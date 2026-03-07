Размер шрифта
В Нижегородской области произошел пожар на складе с мешками, набитыми мукой

МЧС России: на складе в Володарске загорелись мешки с мукой
Максим Богодвид/РИА Новости

Пожар произошел на складе в городе Володарске в Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировали в здании на улице Клубной.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мешков с мукой в складском помещении на площади около 1000 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате пожара никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия находятся 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники, специалисты продолжают ликвидировать огонь.

6 марта в Махачкале в Республике Дагестан загорелся мебельный цех. По данным МЧС России, пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. На место выезжали сотрудники экстренных служб.

За день до этого пожар произошел на ферме в деревне Черенковицы, расположенной в Ленинградской области. Огонь охватил одно из зданий, внутри которого находились порядка 100 животных. Из них 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов спасти не удалось. К тушению возгорания привлекли три пожарные части Волосовского отряда Леноблпожспас.

Ранее в Москве в результате пожара на киностудии пострадал человек.

 
