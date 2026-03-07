Доктор Мясников назвал болезнь, о которой некоторым россиянам лучше не знать

Россиянам, предпочитающим самолечение, не стоит выяснять, есть у них проблемы с тромбами в кровеносных сосудах или нет. Такой совет жителям страны дал врач-телеведущий Александр Мясников в очередном выпуске проекта «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам медика, между осведомленностью о наличии тромбоза или неведением он посоветовал бы второй вариант — с учетом того, что многие россияне склонны заниматься самолечением и бесконтрольно принимать лекарственные препараты.

«Лучше ничего не знайте. Целее будете», — обратился Мясников к согражданам.

По его словам, неправильный прием лекарственных средств, которые понижают свертываемость крови и традиционно используются для терапии и профилактики тромбоза, сопряжен со значительными рисками — вплоть до внутреннего кровотечения с угрозой для жизни.

Аналогичным образом психиатр Сергей Литков предостерег россиян от приема антидепрессантов в качестве «витаминов для настроения». Он отметил, что эти препараты предназначены для решения конкретных неврологических и психических проблем, а не для избавления от подавленности.

