Вучич анонсировал участие Сербии в учениях НАТО

Вучич: Сербия проведет в мае учения с НАТО
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Сербия в мае примет участие в совместных учениях со странами НАТО. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в ходе презентации национальной стратегии развития. Об этом сообщает «Радио и телевидение Сербии».

При этом он отметил, что Белград сохранит за собой нейтральный статус и не забудет об агрессии альянса против Югославии в 1999 году.

«У нас пройдут в мае [учения] с НАТО, мы продолжим [взаимодействовать] с другими партнерами, будем укреплять доверие, а это приносит мир, стабильность и безопасность», — отметил Вучич.

До этого сербский президент предрек начало крупных мировых конфликтов, которые впоследствии могут привести к самым тяжелым жертвам в истории человечества. По мнению Вучича, в грядущих конфликтах будет применено ядерное оружие.

При этом президент Сербии пообещал, что Белград сохранит военный нейтралитет, который принес стране «много хорошего».

Он также заявлял, что Белград хотел бы избежать участия в войнах и пытается противостоять попыткам втянуть страну в военные конфликты.

Ранее президент Сербии предупредил о возможном «энергетическом аде» в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке.

 
