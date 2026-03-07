В Нижегородской области произошло массовое отравление в школе

Вспышка кишечной инфекции произошла в школе №6 в Богородском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, опубликовав заявление в Telegram-канале.

По данным ведомства, образовательное учреждение приостановило работу.

«Благодаря оперативным действиям службы в кратчайшие сроки заболевшие дети были изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными», — отмечается в сообщении.

В нем говорится, что сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты при осмотре пищеблока отобрали смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу, а также взяли пробы воды, продуктов и готовых блюд.

«Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что риск дальнейшего распространения инфекции был предотвращен. Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на контроле.

4 марта Telegram-канал 112 написал, что в одной из московских школ семь учеников отравились диоксидом азота на уроке химии. Подростков доставили в больницу.

Ранее в Коми несколько школ ушли на карантин из-за вспышек инфекции.