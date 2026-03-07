Премьер Польши намекнул на «настоящего победителя» от хаоса на Ближнем Востоке

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X поделился мнением о том, кто получает наибольшую выгоду от обострения на Ближнем Востоке.

Политик отметил, что на фоне продолжения военных действий в регионе распространяется хаос.

«Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. Кто здесь настоящий победитель?» — написал премьер-министр.

До этого американский министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти. В частности, достигнутое прежде соглашение между Индией и США о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из РФ, не опасаясь карательных мер. По данным СМИ, ослабления коснутся лишь тех поставок, «которые уже в пути». При этом отмена санкций против «некоторых российских компаний» все же возможна. Причиной изменения позиции США стал энергетический кризис из-за войны в Иране.

