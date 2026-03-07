Размер шрифта
Американского чемпиона мира дисквалифицировали за нарушение допинг-правил

Чемпиона мира по бегу Керли отстранили на два года за пропуск допинг-тестов
Daniela Porcelli/Global Look Press

Чемпиона мира по легкой атлетике 2022 года Фреда Керли дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

В период с мая по декабрь 2024 года бегун трижды не уведомил допинг-офицеров о своем местонахождении, что является нарушением правил проведения допинг-тестирования. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.

30-летний Керли стал серебряным призером Олимпиады в Токио в 2020 году на дистанции 100 м, а также бронзовым в 2024-м в Париже. Также он выиграл три чемпионата мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее Фреда Керли арестовали в Майами-Бич.

 
