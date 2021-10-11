Мать девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказала об обсуждении секса на занятиях

Мать девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой заявила, что этот факультет категорически не подходит для детей, так как студенты изучают много связанных с сексом тем. Об этом сообщает KP.RU.

На парах, в частности, идет речь о Зигмунде Фрейде. Преподаватели обсуждали со студентами пациентку знаменитого психолога, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец.

«На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком», — добавила женщина.

Ранее ректор вуза МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что Теплякову могут перевести на индивидуальный график обучения.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в восемь лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери. 1 сентября Алиса получила студенческий билет.