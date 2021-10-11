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Мать девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказала об обсуждении секса на занятиях

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Мать девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой заявила, что этот факультет категорически не подходит для детей, так как студенты изучают много связанных с сексом тем. Об этом сообщает KP.RU.

На парах, в частности, идет речь о Зигмунде Фрейде. Преподаватели обсуждали со студентами пациентку знаменитого психолога, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец.

«На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком», — добавила женщина.

Ранее ректор вуза МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что Теплякову могут перевести на индивидуальный график обучения.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в восемь лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери. 1 сентября Алиса получила студенческий билет.

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