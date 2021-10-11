Очевидец ДТП с участием Собчак рассказал подробности аварии

Очевидец ДТП в Сочи Артем Аракелов рассказал, что скорая помощь приехала не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую Ксению Собчак на месте инцидента он не видел. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Побежали туда (к автомобилю Volkswagen) водитель лежал на земле, а вторая девушка - пульс тронул, а его нет, увидели сзади в машине еще одну женщину... Там девушка не двигалась, просто кое-как носом дышала, зажата челюсть, гематома, порвана губа была, потом минут 30 держал ее голову, пытался разжать ее челюсть до тех пор, пока скорая не приедет, ...скорая на самом деле минут через 25-30 приезжала, не раньше она приехала», — утверждает Аракелов.

Он отметил, что сразу после столкновения автомобилей выбежал из автобуса, в котором являлся пассажиром, и вместе с другом направился к машине марки Volkswagen. Аракелов добавил, что они первые подбежали к транспортному средству. Очевидец ДТП подчеркнул, что не знал, что в другой машине (Mercedes) была Собчак.

Ранее водителя машины Mercedes-Maybach, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак в момент ДТП в Сочи, Олега Цоя отправили под домашний арест.

Авария произошла вечером 9 октября. Автомобиль, в котором Собчак направлялась в аэропорт Сочи, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, а тот задел микроавтобус. Пассажиры маршрутки не пострадали. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, еще двух человек, водителя и пассажирку этого авто, госпитализировали.