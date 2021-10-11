Россияне назвали важные навыки для построения карьеры

Россияне перечислили навыки, которые помогут быстрее продвинуться по карьерной лестнице. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter и платформы «Россия — страна возможностей».

По мнению респондентов, для начинающих специалистов важно уметь адаптироваться к обстоятельствам (69%), быть стрессоустойчивым (68%), саморазвиваться (67%), обладать коммуникативной грамотностью (57%) и ориентироваться на результат (56%).

В исследовании также говорится, что только у 14% россиян есть четкий план карьерного роста. В целом представление о том, чем они хотят заниматься дальше, имеют лишь две трети респондентов, остальные не планируют карьеру вообще.

По словам руководителя молодежного направления HeadHunter Ирины Святицкой, все чаще на первый план среди требований работодателей выходят надпрофессиональные навыки (soft skills), такие как креативность, навыки общения, восприятие нового, командное взаимодействие. Она добавила, что для достижения успеха на рынке труда и в карьере работник должен предугадывать или опережать требования к своей профессии.

Опрос проводился среди 2 559 совершеннолетних россиян в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Москва признана лучшим городом России для построения карьеры.