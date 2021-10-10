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Водитель автомобиля Собчак объяснил, почему оказался на встречке

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t.me/pdmnews

Олег Цой, водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, рассказал изданию «Подъем» о ДТП с участием знаменитости.

По словам мужчины, пассажиры, находившиеся в машине, не просили его гнать в аэропорт. Автомобилист заявил, что во время поездки они занимались своими делами.

«Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась – я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота и машину занесло. Не справился с управлением», – сказал Цой.

Журналисты также спросили у водителя, не давили ли на него представители Собчак или организаторы мероприятия, в котором она принимала участие. Мужчина ответил отрицательно.

Ранее стало известно, что таксист Олег Цой, который устроил смертельную аварию, когда вез Собчак в аэропорт, признал вину.

По данным издания Readovka, ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, вторая пассажирка и водитель пострадали.

Также сообщалось, что один из пострадавших в аварии позже скончался в больнице.

Как рассказала сама Собчак, в результате происшествия она получила сотрясение мозга.

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