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Компания по заказу автомобилей Wheely заявила о непричастности к ДТП с Собчак

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ren.tv

Компания Wheely, предоставляющая автомобили с водителем, не имеет отношения к аварии с участием телеведущей Ксении Собчак в Сочи, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«Сервис по заказу автомобилей с личным водителем Wheely не связан с данным трагическим событием. Выражаем соболезнования семьям погибших», — заявили в пресс-службе.

О том, что Собчак якобы ехала в аэропорт на автомобиле компании Wheely, изначально сообщил портал mk.ru. По заявлению СМИ, трансфер обошелся телеведущей в пять тысяч рублей.

10 октября стало известно, что автомобиль Mercedes-Maybach, в котором находилась Собчак, попал в аварию. ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отлетел и врезался в автобус. В салоне Volkswagen было трое пассажиров, двое пострадали, одна женщина погибла. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, водитель Собчак признал вину.

Сама Собчак заявила, что в результате ДТП получила «сотрясение мозга и многочисленные травмы».

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