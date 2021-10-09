Доктор Мясников рассказал, почему привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что привитые от коронавируса крайне редко попадают в реанимацию, но бывают и исключения. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Вакцина не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции», — сказал Мясников.

Он добавил, что раньше в роли такой инфекции выступал, например, пневмококк, сейчас — COVID-19, и ни одна вакцина не работает на 100%.

По словам Мясникова, если с тяжелым течением коронавируса в реанимации оказывается более молодой человек, вероятно, дело не в вирусной, а в бактериальной пневмонии. Врач напомнил, что у тяжелых пациентов бывает и «нековидная» вирусная пневмония — она характеризуется высокой летальностью.

Ранее врач-отоларинголог назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь.