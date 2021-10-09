В Кирове мужчина устроил погром в магазине и сам попросил вызвать полицию

Неизвестный мужчина в Кирове зашел в пивной магазин и начал громить холодильник с напитками. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что он ведет себя достаточно спокойно. Открыв холодильник, мужчина начинает выдергивать оттуда полки, напитки падают и проливаются на пол. После он берет одну из бутылок и начинает пить.

Продавец просит его не трогать упавшие напитки. В ходе разговора с ним мужчина, устроивший погром, настаивает на вызове полиции.

Мотивы его поступка не раскрываются.

Ранее подобный инцидент произошел в Домодедово, где двое мужчин устроили погром в «Магните». После этого работница магазина поймала их и побила дубинкой. По предварительным данным, инцидент произошел по адресу: Каширское шоссе, д. 63. Сотрудница предположила, что посетители супермаркета совершили кражу, и заперла их в служебном помещении. Последствия избиения мужчин были сняты на видео. У одного из потерпевших было разбито до крови лицо.

До этого мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей «Магнита» в Москве. Согласно одной из версий, конфликт произошел между мужчиной и посетителями «Магнита» из-за тележки для продуктов.