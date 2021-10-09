Метанол обнаружили в суррогате, которым отравились более 50 жителей в Оренбуржье

После случаев массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области сотрудники экспертно-криминалистических подразделений областного МВД исследовали изъятую спиртосодержащую продукцию и обнаружили в ней метанол, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В экспертно-криминалистические подразделения поступило около 2 тыс. единиц спиртосодержащей продукции в стеклянных и пластиковых бутылках, а также пустая тара. Продукция была изъята со склада и продовольственных магазинов. В настоящее время исследования продолжаются.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбургской области. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске, там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Вся тара не имела необходимой маркировки.

Число погибших после отравления алкоголем возросло до 26.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере). Следователям удалось установить, что к преступлению причастны по меньшей мере шесть человек.