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Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую писательницу Марию Ресса с Нобелевской премией мира, сообщает сайт Белого Дома.

«Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России с заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — указано в поздравлении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с Нобелевской премией.

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