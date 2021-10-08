Власти Москвы выплатят заступившемуся за девушку пассажиру метро 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить 2 млн рублей пассажиру столичной подземки Роману Ковалеву, которого жестоко избили после того, как он заступился за девушку, написал градоначальник в своем Instagram.

«Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей», — написал мэр Москвы.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.

Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

Мусалаева, Залибекова и Ханмагомедова задержали по горячим следам на станции Партизанская, против них возбудили уголовное дело о хулиганстве и 6 октября всех заключили под стражу на 2 месяца.